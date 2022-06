لندن تتهم موسكو بالتضليل بشأن مكالمات مزيفة لوزراء بريطانيين

وجهت بريطانيا اتهاما إلى روسيا بتدبير اتصالات هاتفية زائفة لوزيرين من قبل محتال ادعى أنه رئيس وزراء أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن المحتال تمكن من التحدث إليه عبر اتصال مرئي يوم الخميس الماضي، موضحاً أنه تشكك في الأمر وأغلق الهاتف بعد أن طرح المتصل عدة أسئلة مضللة.

كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أنها تلقت اتصالا مماثلا، وكذلك تكرر الأمر مع وزيرة الثقافة التي قالت إنها تعرضت لمحاولة فاشلة للتحدث معها.

وأفادت وسائل إعلام بأن هذه الوقائع جرت خلال الأيام العشرة الماضية.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022