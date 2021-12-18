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لندن تعلن حالة "الحدث الكبير" بسبب تفشي أوميكرون

18 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 6:37 مساءً
بريطانيا تسجل إصابات مرعبة بكورونا

كورونا بريطانيا

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سجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور “​أوميكرون​” من فيروس كورونا.

وأكدت ​وكالة الأمن الصحي البريطانية​ أن حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة.

وتعود معظم هذه الإصابات (23168 حالة) إلى إنجلترا حيث سجلت خلال آخر 24 ساعة 9427 إصابة بـ”أوميكرون”.

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة “الحدث الكبير” في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ”أوميكرون”، معربا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى “كوفيد-19”.

وأشار خان إلى أن “أوميكرون” أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضا.

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