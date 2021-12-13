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لندن: جونسون حذر بوتين من ارتكاب "خطأ استراتيجي" في أوكرانيا

13 - ديسمبر - 2021
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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ذكرت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، “حذر” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال بينهما الاثنين، من أن “أي تحرك عسكري لروسيا تجاه أوكرانيا” سيكون “خطأ استراتيجيا”.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن جونسون “شدد على التزام المملكة المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، محذرا من أن أي تصرفات مزعزعة للاستقرار سيشكل خطأ استراتيجيا سيؤدي إلى تبعات وخيمة”.

وتابع البيان أن جونسون “أعرب عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن زيادة القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وأكد أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر وإيجاد حلول طويلة الأمد”.

بدوره ذكر الكرملين أن بوتين أشار خلال الاتصال مع جونسون إلى أن السلطات الأوكرانية تتبع نهجا مضرا لتقويض اتفاقات مينسك وتؤزم التوتر في منطقة النزاع بدونباس.

كما شدد بوتين على أن “التمركز العسكري المكثف من قبل دول الناتو في أراضي أوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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