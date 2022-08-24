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لن تكون الأخيرة.. البنتاغون يعلق على حزمة الـ3 مليارات دولار الأخيرة لأوكرانيا

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 11:40 مساءً
البنتاغون

البنتاغون

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علقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا التي وقع عليه الرئيس جو بايدن، بأنها الحزمة “الأكبر ولكنها ليست الأخيرة”، مؤكدة أنها ستعمل على “تعزيز مقاومة الشعب الأوكراني”.

وقال البنتاغون: “أنظمة القذائف الصاروخية العاملة بالليزر تكمل أنظمة الأسلحة التي قدمناها للأوكرانيين سابقا”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، الأربعاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، تزامنا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الغزو الروسي شهره السابع.

وقال بايدن في بيان: “هذا سيسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ورادارات، لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل”.

ويمكن استخدام الأموال لتغطية نفقات فورية للحرب، تشمل الحيازة على إمدادات وأسلحة، وهي أموال من صندوق البنتاغون التي يمكن استخدامها لنفقات فورية أو للحيازة على أسلحة.

وهذا الصندوق مختلف عن الصندوق الرئاسي الذي يسمح لبايدن أن يأمر بسحب فوري لأسلحة وذخائر ومعدات من المخزون العسكري الأميركي لإرسالها للقوات الأوكرانية.

والجمعة، أعلن البنتاغون عن أحدث حزمة مساعدات من الصندوق الرئاسي بقيمة 775 مليون دولار تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادّة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.

    المصدر :
  • الحرة

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