الجمعة 18 شعبان 1444 ﻫ - 10 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لن نغير سياستنا.. سويسرا ترفض إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 10 - مارس - 2023 6:44 مساءً
علم سويسرا

علم سويسرا

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة السويسرية (الجمعة 10-3-2023) إنها لن تغير سياستها القائمة منذ فترة طويلة وتحظر نقل الأسلحة سويسرية الصنع إلى دولة ثالثة على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من الدول الأوروبية لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من عام تتزايد الدعوات على الصعيدين الداخلي والخارجي لمطالبة سويسرا بالتخلي عن سياسة الحياد التي تتبعها منذ قرون. وفي يناير كانون الثاني، أوصت لجنتان برلمانيتان بتخفيف القواعد التي تتبناها البلاد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أعلن بعده رفض هذه الدعوات.

وقال المجلس في بيان “المجلس الاتحادي ملتزم بقيم الحياد السويسري وسيواصل العمل لضمان تحقيق مزايا الحياد”.

لكنه أضاف أنه سيواصل متابعة المناقشات الدائرة حول هذه القضية وإصدار بيان آخر “إذا لزم الأمر”.

وتتلقى سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمرك وإسبانيا منذ بداية الحرب لإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى أوكرانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض. ومع ذلك، أقرت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ودعت مرارا إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة الكونغو الديمقراطية
وكالة الأمم المتحدة للاجئين "قلقة للغاية" حيال نزوح مئات الآلاف بالكونغو
هلال شهر رمضان- تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يكشف بداية شهر رمضان المبارك
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قبل شهر من موعدها.. أردوغان يحدد 14 مايو تاريخاً لانتخابات الرئاسة والبرلمان

الأكثر قراءة

طوني نمر
بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
مطار رفيق الحريري الدولي
بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا