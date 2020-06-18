لهذا السبب.. الصحة العالمية توقف تجارب الكلوركين على مرضى كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التوقف عن إجراء اختبارات على عقار “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا على المرضى ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، الأربعاء، إن “النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحد من وفيات مرضى كوفيد-19”.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أنهت الاثنين تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن العقار من المستبعد أن ينتج أثرا مضادا للفيروسات.

وأكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، أنه “بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين، لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19″، حسبما نقلت شبكة “إن بي سي نيوز”.

ويأتي تصريح منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء “ديكساميثازون”، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.