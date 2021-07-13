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لهذا السبب.. سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى إسرائيل قاطعا حفلا للسفارة الأمريكية بالقدس

13 - يوليو - 2021
القدس - عاصمة فلسطين

القدس - عاصمة فلسطين

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قاطع سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى الكيان الإسرائيلي احتفالات 4 يوليو الجاري (العيد الوطني الأمريكي) في السفارة الأمريكية في القدس.

“ولم يشارك في الاحتفال سوى ممثلين من رومانيا والمملكة المتحدة وكوسوفو وأستراليا والنرويج وكندا”، إذ أقيم الحفل تكريما لعيد استقلال الولايات المتحدة، في حين أن السفراء المعنيين الذين اختاروا عدم الحضور، لأن بلادهم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد أمر بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في منتصف عام 2018، بعد “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017″، فيما تقع معظم السفارات لدى إسرائيل في مدينة تل أبيب.

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