لهذا السبب.. صندوق التقاعد الدنماركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل

قال صندوق التقاعد الدنماركي “أكاديميكر بنسيون”، اليوم الأربعاء، إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب في غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

وذكر صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنمركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

وقال جينز مونش هولست، الرئيس التنفيذي للصندوق، لرويترز “يأتي القرار كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان”.

وواجهت إسرائيل تنديدا واسع النطاق بسبب سلوكها العسكري في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية المحلية، كما تفشت المجاعة هناك.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونية وإنها يتعين عليها الانسحاب في أسرع وقت، وهو حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه “خاطئ من أساسه” ومنحاز.