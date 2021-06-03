الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذا السبب... نتنياهو يدعو كتلة اليمين لاجتماع عاجل

3 - يونيو - 2021
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

في مسعى لمنع تصويت نواب من حزبي “يمينا” و”أمل جديد” للحكومة الجديدة وعدم منحها الثقة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع عاجل لزعماء كتلة اليمين في الكنيست.

وحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن الاجتماع الذي دعي للمشاركة فيه رئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس الائتلاف الحاكم عضو الكنيست ميكي زوهار، إضافة إلى رؤساء مجلس “يشع” لمستوطنات الضفة الغربية، يهدف لإيجاد طرق لتعطيل حكومة الوحدة الجديدة قبل التصويت على منحها الثقة الأسبوع المقبل.

في وقت سابق اليوم، قدمت أحزاب “كتلة التغيير” إلى سكرتارية الكنيست تواقيع 61 نائبا من أجل تغيير رئيس الكنيست الليكودي ياريف ليفين وسط مخاوف من أنه يخطط لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة، لكن بعد وقت قصير سحب عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، نير أورباخ، توقيعه، ما قد يمنع إسقاط ليفين وتعيين عضو الكنيست من حزب “ييش عتيد”، ميكي ليفي، رئيسا للكنيست، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من أخبار العالم

    عملية تسليح أوكرانيا تتواصل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صواريخ "ناسامز" المتطورة.. حارسة البيت الأبيض في طريقها لأوكرانيا
    من مكان الحادثة في تكساس
    أكثر حوادث تهريب البشر فتكاً.. ارتفاع ضحايا شاحنة المهاجرين في تكساس
    وزارة الخزانة الأميركية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟