لهذا السبب..نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات

كشفت مواقع إعلام إسرائيلية ، نقلا عن مسؤلين بالحكومة ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها.

وأفاد موقع ”واللا“ الإخباري الإسرائيلي، اليوم الإثنين بأنه ”في الأسابيع الأخيرة، اتصل عدد من الوزراء بمكتب نتنياهو، وأبلغوه عن اهتمامهم بزيارة الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم، لتعزيز التعاون بين البلدين“.

وأضاف الموقع أن ”من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغيف“.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إن نتنياهو استخدم ”حق النقض“ ضد رحلة ريغيف إلى الإمارات، وطلب تعليقها حتى إشعار آخر.

وأوضح المسؤولون، أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام، وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم. إلا أن مسؤولين إماراتيين قالوا إنه لا يوجد موعد لنتنياهو في هذه المرحلة لزيارة أبو ظبي.

وكان نتنياهو تحادث هاتفيا قبل أسبوعين مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا دعوات الزيارة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أصدره مكتبه آنذاك: ”لقد دعوت بن زايد لزيارة إسرائيل، ودعاني لزيارة أبو ظبي“.

كما ذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي، أنه لا موعد محدد لزيارة نتنياهو إلى الإمارات بعد، مشيرا إلى رفض مكتبه التعليق على هذه المعلومات.