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لهيب الحرب الروسية على أوكرانيا يحلّق بأسعار النفط العالمية

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 5:11 صباحًا
قفزات سريعة في أسعار النفط

قفزات سريعة في أسعار النفط

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ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، بعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، وما لبث أن بدأ بتسجيل تراجع طفيف فيما بعد.

وعند حوالي منتصف الليل بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 10.44 بالمئة عند 130.45 دولارا.

وعزا محللون الارتفاع إلى التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.

وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، الأحد، عقب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.

وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.

وردا على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.28 دولارا أو 10.4 في المئة إلى 130.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.70 دولار أو 9.3 في المئة إلى 126.38 دولار.

وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول، الأحد، إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008، حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.

وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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