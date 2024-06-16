لهيب حزيران يعصف بجيش الاحتلال الإسرائيلي.. مقتل 19 جندياً وإصابة العشرات منذ بداية الشهر

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- (الأحد 16-6-2024) أنها أوقعت قوة إسرائيلية متوغلة بالحي السعودي برفح في كمين محكم وفجرت آلية عسكرية وقتلت أفرادها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين من اللواء الثامن في معارك شمالي القطاع، كما أعلن مقتل جندي من الفرقة 601 من سلاح المهندسين خلال المعارك في قطاع غزة.

ووفقاً لآخر الإحصائيات، فإن شهر حزيران الحالي يعتبر الأكثر صعوبة على جنود الجيش الإسرائيلي، حيث قُتل ما لا يقل عن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا وأكثر من 70 آخرين أصيبوا في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بداية يونيو/حزيران الجاري.

وقد سُجلت الحصيلة الأسوأ للجيش الإسرائيلي في يوم واحد خلال النصف الأول من يونيو/حزيران يوم أمس السبت بعد مقتل 8 عسكريين في كمين مركب لكتائب القسام استهدف ناقلة جند في مدينة رفح بقطاع غزة.

وحسب الأرقام الرسمية التي تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشرها، قتل -منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- 658 جنديا وضابطا إسرائيليا، بينهم 306 في المعارك البرية التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3 آلاف و835 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.

وفي ما يلي جرد للخسائر البشرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الشهر الحالي:

5 يونيو/حزيران: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله اللبناني على تجمع جنود في حرفيش.

6 يونيو/حزيران: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.

8 يونيو/حزيران: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة من منطقة مخيم النصيرات.

10 يونيو/حزيران: مقتل 4 جنود وإصابة 6 بينهم ضابط في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود قتلوا جراء انفجار وقع بمبنى في حي الشابورة برفح. ومن جهته قال المراسل العسكري لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن 7 جنود أصيبوا في الانفجار، بينهم خمسة إصاباتهم بالغة.

11 يونيو/حزيران: إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة.

12 يونيو/حزيران: إصابة 29 جنديا خلال 24 ساعة.

13 يونيو/حزيران: الجيش يقر بإصابة جنديين إثر قصف بقذيفة صاروخية من لبنان.

13 يونيو/حزيران: إصابة 11 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة.

14 يونيو/حزيران: إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة.

15 يونيو/حزيران: مقتل 8 جنود من سلاح الهندسة في تفجير ناقلة جند مدرعة في رفح. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هذه المدرعة علقت داخل حقل ألغام معد سلفا مما أدى إلى الانفجار. وبدوره قال جيش الاحتلال إن جنوده الثمانية قتلوا شمال غرب تل السلطان بمنطقة رفح.

15 يونيو/حزيران: مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة.

15 يونيو/حزيران: مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 من الشهر نفسه. وهو مقاتل في لواء غفعاتي.

16 يونيو/حزيران: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.