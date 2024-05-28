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لواء إسرائيلي إضافي يدخل رفح وسط تجاهل لقرار "العدل الدولية"

منذ 48 دقيقة
عناصر من جيش الاحتلال

عناصر من جيش الاحتلال

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انضم لواء جديد في الجيش الإسرائيلي، إلى 5 أخرى متوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خطوة تتعتبر “توسيعا للعملية العسكرية” الجارية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: “دخل لواء بيسلماح إلى رفح الاثنين، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك (دون أسماء بقية الألوية)”.

واعتبرت إذاعة الجيش هذا الأمر بمثابة “توسيع للعملية العسكرية” التي بدأها الجيش في رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

ولواء بيسلماح الذي يعرف محليا بـ”مدرسة الجيش الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب” تأسس في 1974، وسبق لجنوده المشاركة بالقتال في خان يونس (جنوب) ومواقع أخرى في قطاع غزة.

وجاء قرار إرسال لواء جديد إلى رفح بعد 4 أيام من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.

والسبت، ادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، استعداد تل أبيب لسحب جيشها من معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق إعلام عبري رسمي.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.

 

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وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

    المصدر :
  • وكالات

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