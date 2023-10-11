لواء روسي كبير يكشف: هذا ما سيحصل للقوات الإسرائيلية لو اجتاحت قطاع غزة!

اعتبر القائد السابق للجيش الروسي الثامن والخمسين اندريه جوروليف أن إسرائيل تنظر للعرب كإرهابيين لا يستحقون العيش، وفي المقابل العرب يرونها دولة ارهابيه لا تستحق الوجود وهذا يعني أن كلا منهم قد يستمتع بتدمير الآخر.

وأكد “جوروليف” أن الدبابات الإسرائيلية المتواجدة في عمق اسرائيل، لو اقتربت من حدود غزه ستحرقها طائرات حماس المسيرة.

مشيراً إلى ان المعدات الثقيلة غير مفيدة للجيش الإسرائيلي في بيئة حضريه كهذه وهذا يعني ان الجيش الاسرائيلي سيخوض حرب عصابات وسيتكبد خسائر فادحه جداً.

إضافة لذلك يرى “جوروليف” أن حماس تملك شبكة أنفاق تحت الارض لدرجه تستطيع ان تتحرك فيها مركبات قتاليه بكل أريحيه وهذا يعني أن قوات حماس ستمتلك افضليه المناورة في الوصول لمؤخرة قوات جيش اسرائيل المتقدمة.

وتابع: “الإسرائيليون يعرفون هذا ويعرفون ما يعنيه كلامي جيدا، فهل هم مستعدون للخسائر البشرية الجنونية.

ولفت إلى أن إسرائيل دوله صناعيه وحشدها لهذا العدد من السكان يعني ان الناس تركوا وظائفهم وانضموا للجيش، وفي حال قامت بعملية بريه فهذا يعني ان هناك ستوجد خسائر بشرية، وفي حال وجدت خسائر بشريه كبيره فهذا يعني ان إسرائيل ستعلن النفير العام مجددا لتعويض نقص جيشها خشية الخسارة، هذا يعني أنه وبمرور الوقت سيصيب الانتاج الصناعي بإسرائيل شلل تام وستفقد اسرائيل صناعاتها وستتحول لأوكرانيا ثانية، تعتمد على المساعدات الغربية.

وفيما يخص التدخل الأمريكي، اعتبر “جوروليف” أنه في قامت الولايات المتحدة بالتدخل عسكرياً ضد حماس، فهذا سيكون أسوء كابوس يمر على أمريكا.

محذراً من أن اشتعال النيران في الشرق الأوسط لن يبقى هناك شيء اسمه اسرائيل، وأي قرار خاطئ في هذا الوقت سيشعل نارا لا تنطفئ في الشرق الاوسط وموقف الولايات المتحدة المتحيز ربما قد ينهي وجودها في الشرق الأوسط.

وختم بالقول: “حاليا لا أحد مستعد للسلام، ولا أحد يطرح اي شروط وهذا، يعني ان السيناريو الاخطر قادم…!