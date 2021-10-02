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لودريان: إكسبو 2020 دبي يمثل العلاقة بين الشرق والغرب

2 - أكتوبر - 2021
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

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H;] وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم السبت، Hن مشاركة فرنسا في “إكسبو 2020 دبي” مؤشر على العلاقات القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف لودريان، الذي زار المعرض في دبي، خلال كلمة له، إن “إكسبو 2020 دبي” الذي جرى افتتاحه بشكل رسمي، يوم الخميس، يمثل العلاقة بين الشرق والغرب.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي، بتنظيم معرض “إكسبو 2020 دبي”، مضيفا أن مشاركة باريس تعكس الأوجه المختلفة للثقافة الفرنسية.

من جانبه، أكد وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، السعي إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع فرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين لفرنسا في المنطقة.

وأردف وزير التسامح الإماراتي، أن “إكسبو 2020 دبي” الذي يستمر حتى مارس 2022، يمثل فرصة لبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا.

وينقسم إكسبو 2020 دبي إلى ثلاث مناطق تشكل الموضوعات الرئيسية للمعرض، وهي (الفرص والاستدامة والتنقل)، وتتوزع أجنحة الدول المشاركة على المناطق الثلاث.

ويعد معرض إكسبو دبي 2020 أول وأكبر معرض دولي عالمي على هذا المستوى منذ بداية الجائحة، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من شتى أنحاء العالم.

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