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لودريان: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة على القادمين من بريطانيا

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 3:29 مساءً
لودريان

لودريان

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية “أكثر صرامة قليلا” على القادمين من بريطانيا بالنظر لانتشار السلالة الهندية في فيروس كورونا هناك.

وقال في تصريحات لراديو (آر.تي.إل): “نحن قلقون من السلالة الهندية ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية”.

وأعلن معهد الصحة الألماني في وقت سابق أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.

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