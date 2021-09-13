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لودريان: 100 مليون يورو في خطة الأمم المتحدة تصدياً للأوضاع الإنسانية في أفغانستان

14 - سبتمبر - 2021
جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده “ستقدم مساهمة مالية قدرها 100 مليون يورو في خطة وضعتها الأمم المتحدة بهدف التصدي للأوضاع الإنسانية الطارئة في أفغانستان”.

ولفت لودريان خلال اجتماع وزاري في جنيف بهدف جمع مساعدات مالية طارئة لأفغانستان، إلى أن “نحو نصف السكان في خطر، بينهم أكثر من أربعة ملايين امرأة ونحو عشرة ملايين طفل. ومن مسؤوليتنا أن نقف بجانبهم في هذه المحنة الجديدة”.

إلى جانب فرنسا، تعهدت الولايات المتحدة أيضاً تقديم 64 مليون دولار بعدما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الانسانية في هذا البلد.

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