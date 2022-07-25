لوس انجلوس.. مقتل شخصين واصابة 5 اشخاص في اطلاق نار

قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 آخرون بالرصاص في لوس انجلوس، الأحد، بعد حادثة إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، بريان همفري، إن المسعفين نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وأن اثنين منهم، وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما.

وأضاف همفري أن ضحايا إطلاق النار، وهم 4 رجال و3 نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاما، ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة، وأشار همفري إلى أن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية.

الجدير بالذكر أن معرض السيارات يعد جزءا من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا، حيث غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.

وبعد الحادثة، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا عاما للسكان، لأن منفذ الهجوم كان ما زال طليقا في المدينة، فيما ذكرت بعض المصادر أن إطلاق النار متعلق بعصابات.

وقال البيان “لا يوجد مصابون آخرون في الموقع” مضيفا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.

وأغلقت السلطات المنطقة بأكملها، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، مع احتمالية أن يكون منفذ الجريمة داخل المنطقة.