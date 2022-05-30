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لوغانسك.. توقف عمليات الإجلاء بعد مقتل صحفي فرنسي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 5:15 مساءً
تضرّر في أحد المباني السكنية في دونيتسك (رويترز)

تضرّر في أحد المباني السكنية في دونيتسك (رويترز)

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تشتدّ حدّة الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا، بهدف سيطرة قوات بوتن على إقليم دونباس، وكان الرئيس الأوكراني “فولوديمير زلنسكي” أكّد أن البنية التحتية في مدينة سيفيرودونيتسك قد تدمّرت بالكامل.

في هذا السياق، أفاد “سيرهي جايداي” حاكم لوغانسك بأن جهود إجلاء المدنيين من المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا توقفت الاثنين، بعد إصابة مركبة مدرعة بشظايا قذيفة روسية مما أسفر عن مقتل صحفي فرنسي.

وذكر جايداي على تطبيق تيليجرام أنّ الشظية اخترقت درع المركبة، مما أدى إلى مقتل الصحفي الفرنسي المعتمد الذي كان يسافر داخلها.

هذا وقدم جايداي صورة لبطاقة الاعتماد الصحفية التي تحدد هوية المراسل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تتحقق من نبأ وفاة الصحفي.

وكان زيلينسكي قال، في خطاب نقله التلفزيون،: “نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية … تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة”.

وأضاف “الاستلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفًا رئيسيا لوحدات الاحتلال”.

وتوجّه زيلنسكي الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي، إلى شرق البلاد، حيث زار منطقة خاركيف، التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها، لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام : “2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ”.

    المصدر :
  • رويترز

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