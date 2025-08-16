لوفيغارو: "قمة ألاسكا" تنظيم استثنائي أثار ردود فعل واسعة بين مؤيدين لنهج ترامب ومعارضين له

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة، في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

تميزت قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بتنظيم استثنائي أثار ردود فعل واسعة بين مؤيدين لنهج ترامب ومعارضين له، وفقا لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

وشهدت القمة استقبالًا رسميًا فخمًا، تضمن حراسة عسكرية مشددة وموكبًا من الطائرات الحربية، ما جعلها تبرز كحدث غير مسبوق في ظل التوترات السياسية العالمية.

في صباح يوم 15 أغسطس آب، وصل الرئيس الروسي، الذي يخضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، إلى ألاسكا في زيارة نادرة للولايات المتحدة.

وما جعل الحدث غير مسبوق أيضا هو الاستقبال الرسمي الكبير الذي خصصه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره بوتين.

يعكس ذلك التحول الجذري في السياسة الأمريكية تجاه روسيا، الذي يقوده ترامب، بحسب تقرير الصحيفة.

في عهد الرئيس السابق جو بايدن تبنت واشنطن سياسة عزل روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا، ثم جاء ترامب ليقدم صورة مختلفة تمامًا من خلال استقبال بوتين بموكب عسكري مهيب في واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية.

أثناء وصول الرئيسين إلى القاعدة العسكرية، تم فرش السجاد الأحمر أمام بوتين، الذي استقبلته القوات الأمريكية بمراسم رسمية، فيما حلقت طائرات B-2 القاذفة المقاتلة فوق السماء.

ووصف منتقدو ترامب هذا المشهد بـ”التودد المفرط” لروسيا، فيما رأى أنصاره ذلك محاولة لفرض ضغط نفسي على بوتين.

وفي مشهد لافت، رفع أحد الصحفيين صوته بسؤال قاسٍ موجه إلى بوتين حول وقف قتل المدنيين في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي لم يرد، حيث شغل هذا السكوت وسائل الإعلام العالمية.

وتعكس هذه الأجواء حجم التوتر المحيط باللقاء، الذي جرى بعيدًا عن أعين الجمهور في قاعدة عسكرية.

وتشكل قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون، التي تأسست عام 1941، نقطة استراتيجية حيوية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كانت في قلب التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة.

كما أن موقع القاعدة جعلها نقطة مراقبة حاسمة للولايات المتحدة في مواجهة موسكو.

وكان من الجوانب اللافتة أيضًا في هذه القمة وصول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى ألاسكا وهو يرتدي سترة تحمل شعار “الاتحاد السوفيتي” (URSS)، ما أثار ردود فعل مستنكرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأت الصحيفة أن هذا التصرف كان له دلالات سياسية عميقة، خاصة أنه يأتي في وقت حساس بعد توترات كبيرة بين روسيا والغرب.

وعلى الرغم من تنظيم القمة بشكل رسمي للغاية، تساءلت الصحيفة: هل سيؤدي هذا اللقاء إلى تهدئة التوترات الدولية وتغيير في سياسة الحرب الأوكرانية؟ أم أنه مجرد حدث دبلوماسي لا يحمل في طياته أي حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة؟

وبينما لا يزال مصير العلاقات الروسية الأمريكية في مهب الريح، وفق تعبير الصحيفة، تظل هذه القمة بمثابة علامة فارقة في سياسة ترامب الخارجية ورؤيته المستقبلية تجاه موسكو.