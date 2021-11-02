لوقف تدفق المهاجرين.. بلغاريا تعزّز قواتها على الحدود مع تركيا

قالت وزارة الدفاع البلغارية، يوم الثلاثاء، إنها نشرت 350 جنديا و 40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا دعما لشرطة الحدود من أجل وقف التدفق المتصاعد للمهاجرين.

وستسير القوات دوريات على طول 259 كلم من الحدود مع تركيا.

كما سيتم إصلاح السياج الشائك الذي تضررت بعض أجزائه، والذي كان قد أقيم قبل خمس سنوات لعرقلة دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر تركيا، ومعظمهم من سوريا.

وخلال هذا العام زاد عدد المهاجرين المحتجزين ثلاثة أضعاف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية البلغارية.

وتقع بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، على طريق يقطعه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان، في طريقهم إلى أوروبا.

ولا يرغب معظمهم في البقاء في بلغاريا، في أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل يستغلون عبور الحدود فقط للمضي قدما إلى دول غرب أوروبا الثرية.