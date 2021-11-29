السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لوكاشينكو: الأوغاد وصلوا إلى حد قتل المهاجرين

29 - نوفمبر - 2021
صور من حرب اوكرانيا

صور من حرب اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه في سياق أزمة المهاجرين على الحدود، “وصل الأمر بالأوغاد إلى حد قتل الناس”.

وأضاف لوكاشينو خلال اجتماع في وزارة الدفاع حول موضوع الأمن العسكري اليوم الاثنين: “في أزمة الهجرة هذه، ذهب الأوغاد إلى حد قتل الناس. بالأمس قاموا برمي جثة داخل أراضينا عند الحدود، واليوم عثر حرس الحدود على جثة أخرى، تم رميها بنفس الطريقة، يضعون الميت، أو ربما حينها ما زال لم يمت بعد، في كيس ثم يرمونه”.

وتراكم على الحدود البيلاروسية البولندية في الأسابيع الأخيرة آلاف المهاجرين الساعين لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفاقم الطقس البارد والثلوج من معاناة المهاجرين، في الوقت الذي ترفض فيه بولندا السماح لهم بدخول أراضيها، وقد عززت أمن حدودها باستخدام الجيش للتصدي لمحاولات المهاجرين دخول بولندا.

    المزيد من أخبار العالم

    أوروبا تسعى لتوسيع العلاقات مع أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوروبا تطرح لأوكرانيا شروطها قبل الانضمام للاتحاد
    مندوب روسيا في فيينا: الإتفاق النووي لم يمت بعد
    كورونا في الصين - أرشيف
    كورونا والصين من جديد.. تحذير من تفشٍ هائل مرتبط بإحدى الحانات!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!