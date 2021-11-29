لوكاشينكو: الأوغاد وصلوا إلى حد قتل المهاجرين

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه في سياق أزمة المهاجرين على الحدود، “وصل الأمر بالأوغاد إلى حد قتل الناس”.

وأضاف لوكاشينو خلال اجتماع في وزارة الدفاع حول موضوع الأمن العسكري اليوم الاثنين: “في أزمة الهجرة هذه، ذهب الأوغاد إلى حد قتل الناس. بالأمس قاموا برمي جثة داخل أراضينا عند الحدود، واليوم عثر حرس الحدود على جثة أخرى، تم رميها بنفس الطريقة، يضعون الميت، أو ربما حينها ما زال لم يمت بعد، في كيس ثم يرمونه”.

وتراكم على الحدود البيلاروسية البولندية في الأسابيع الأخيرة آلاف المهاجرين الساعين لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفاقم الطقس البارد والثلوج من معاناة المهاجرين، في الوقت الذي ترفض فيه بولندا السماح لهم بدخول أراضيها، وقد عززت أمن حدودها باستخدام الجيش للتصدي لمحاولات المهاجرين دخول بولندا.