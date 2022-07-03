لوكاشينكو يؤكد دعمه لبوتين.. سنبقى مع روسيا الشقيقة

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد إن بلاده تقف بالكامل مع روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا في إطار التزامها القائم منذ فترة طويلة بالاندماج مع موسكو في “دولة اتحاد”.

سمح لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 1994 ويتهمه الغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، للقوات الروسية باستخدام أراضي بلاده في غزو أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تصريح رئيس روسيا البيضاء يمثل “إشارة” على أنه يتعين مراقبة أفعاله بعناية.

ويعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين أن روسيا البيضاء قد تشترك بشكل مباشر في الصراع قريبا.

وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مينسك في الحرب العالمية الثانية على يد القوات السوفيتية، إنه أيد حملة بوتين ضد أوكرانيا “منذ اليوم الأول” في أواخر فبراير شباط.

وأظهر تسجيل مصور على وكالة أنباء بيلتا الحكومية لوكاشينكو وهو يتحدث إلى الحشد قائلا “اليوم، نتعرض لانتقادات لكوننا الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم روسيا في حربها ضد النازية. نحن ندعم روسيا وسنواصل دعمها”.

وأضاف “وأولئك الذين ينتقدوننا، ألا يعلمون أن لدينا مثل هذا الاتحاد الوثيق مع الاتحاد الروسي؟ … وإن لدينا عمليا جيشا موحدا… سنبقى مع روسيا الشقيقة.”

وتلتزم روسيا البيضاء بإقامة “دولة اتحاد” مع روسيا منذ منتصف التسعينيات، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن تطبيق الخطة، وفي العام الماضي أصر لوكاشينكو على أن بلاده يجب أن تحتفظ “بسيادتها”.

لكن منذ ذلك الحين، أصبح لوكاشينكو يعتمد بشكل متزايد على الكرملين، وتمكن بدعم روسي وإجراءات أمنية صارمة من احتواء احتجاجات حاشدة من قبل المتظاهرين الذين اتهموه بتزوير الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخابه في عام 2020.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن زيلينسكي قوله للصحفيين في كييف وصفه لتصريحات لوكاشينكو بأنها تطور “خطير”.

وقال زيلينسكي “تصريح لوكاشينكو حول وجود جيش موحد مع روسيا يشكل قبل أي شيء خطورة على شعب روسيا البيضاء”.

وأضاف “يجب عليه ألا يجر روسيا البيضاء إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا. أعتقد أن هذه إشارة خطيرة. وأعتقد أننا سنرى جميعا نتائج هذه الإشارة”.

وقال مسؤول مخابراتي كبير من أوكرانيا الأسبوع الماضي إن قيام قوات من روسيا البيضاء بغزو مباشر لأوكرانيا احتمال ضعيف.

لكن أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف قال في مطلع الأسبوع إنه لا يمكن التنبؤ بالوضع على حدود روسيا البيضاء، ودعا إلى عقد اجتماع مع مسؤولي المدينة لإعداد خطط طوارئ في حالة حدوث تصعيد.