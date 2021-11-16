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لوكاشينكو يعلن استعداد الإمارات للانضمام إلى جهود تسوية أزمة المهاجرين

16 - نوفمبر - 2021

الحدود بين بيلاروس والاتحاد الاوروبي

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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الإمارات مستعدة للانضمام إلى الجهود المبذولة لتسوية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية “بيلتا” عن لوكاشينكو تأكيده أن “هناك العديد من الأشخاص الطيبين المستعدين لتقديم مساهمة كبيرة في حل الوضع مع اللاجئين وليس فقط على حدود بيلاروس وبولندا وليتوانيا ولاتفيا … وهنا أود أن أذكر الإمارات”.

وقال الرئيس البيلاروسي إن قيادة الإمارات لديها خبرة واسعة في العمل مع اللاجئين، مشيرا إلى أنها شاركت في حل مثل هذه القضايا في العالم وتعاملت مع آلاف اللاجئين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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