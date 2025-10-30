الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
لوك أويل تبيع أصولها الخارجية لشركة جونفور بعد العقوبات الأميركية

منذ ساعة واحدة
شركة "لوك أويل" الروسية

أعلنت شركة لوك أويل الروسية، اليوم الخميس، أنها قبلت عرضاً من شركة جونفور العالمية لتجارة السلع الأولية لشراء أصولها الخارجية، في خطوة تأتي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها الأسبوع الماضي. ويعد هذا البيع أبرز إجراء تتخذه شركة روسية حتى الآن نتيجة العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا منذ فبراير 2022.

وذكرت لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية، في بيان رسمي أنها قبلت عرض جونفور للاستحواذ على شركة لوك أويل إنترناشونال جي.إم.بي.إتش، التي تتحكم في أصول الشركة خارج روسيا. وأوضحت الشركة أن الطرفين كانا قد اتفقا مسبقاً على الشروط الرئيسية للصفقة، وأن لوك أويل قبلت العرض بعد تعهد جونفور بعدم التفاوض مع مشترين محتملين آخرين.

وأكدت شركة جونفور أنها تجري محادثات مع لوك أويل بشأن الاستحواذ المحتمل على هذه الأصول الخارجية، في خطوة تعتبر مؤشراً على إعادة هيكلة استثمارات الشركات الروسية في الخارج نتيجة العقوبات الغربية.

وتستحوذ لوك أويل، التي يقع مقرها في موسكو، على نحو 2% من الإنتاج النفطي العالمي، ويعد حقل غرب القرنة 2 في العراق أكبر أصولها خارج روسيا، حيث تمتلك الشركة 75% من الحقل، وهو واحد من أكبر حقول النفط في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

