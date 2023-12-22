الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لوموند: وائل الدحدوح بات صوت المظلومين المقهورين في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
وائل الدحدوح

وائل الدحدوح

صحيفة "لوموند" الفرنسية
A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بات صوت المظلومين المقهورين في القطاع، مع إصراره على أداء واجبه الإعلامي، رغم استشهاد زوجته وأفراد من أسرته والظروف القاسية التي يشتغل فيها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن الدحدوح يحتضن في جسده المثخن بالجراح المآسي التي يعيشها أهل غزة، فقد بُلغ بمقتل زوجته وأفراد من عائلته وهو على الهواء مباشرة، فغادر، لكنه عاد للقيام بواجبه الإعلامي على قناة الجزيرة مباشرة بعدها، دون كلل أو ملل.

وزادت أنه نجا من الموت بأعجوبة بعدما استهدفته وفريقه قواتُ الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، حيث أصيب هو بجراح لم تمنعه من الهروب لعدة أمتار لينجو من موت محقق، في حين قتل رفيق دربه المصور سامر أبو دقة الذي ظل ينزف لعدة ساعات دون أن يستطيع أحد إسعافه.

ونقلت لوموند عن صديق وائل الدحدوح مصور وكالة الصحافة الفرنسية محمود الهمص قوله إن الدحدوح صحفي يحظى بثقة سكان قطاع غزة، وأضاف “نحن الصحفيين نتشارك مصير السكان المدنيين نفسه، ونعيش قلقا كبيرا على أسرنا، لكننا نحرص رغم ذلك على نقل ما يجري”، وتابع “إن العمل دون انقطاع هو أيضا متنفس للدحدوح المكلوم الجريح”.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت طائرات الاحتلال بيتا توجد فيه أسرة الدحدوح بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فاستشهد في الغارة زوجته وابنه وابنته.

ورغم الجراح والآلام -تتابع لوموند- فإن الدحدوح يبدو أنه يستمد من إيمانه الطاقة اللازمة للاستمرار، فهو يرى أنه لا يقوم بوظيفة، بل يؤدي رسالة، علما أن الحكومة الإسرائيلية التي لا تعجبها تغطية قناة الجزيرة تعد بانتظام بإسكاتها وإغلاق مكاتبها في القدس ورام الله.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الامن
    غزة تحت النار
    حماس: قرار مجلس الأمن حول توسيع دخول المساعدات الإنسانية خطوة غير كافية
    مؤشر الأسهم الأوروبية
    الأسهم الأوروبية تغلق على أداء ضعيف
    "محمد الضيف" رجل الظل الذي خطط لمعركة طوفان الأقصى
    إعلام إسرائيلي عن محمد الضيف: حتى بعد تصفيته سيأتي من يملأ مكانه

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
    كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    غزة تحت النار
    فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!