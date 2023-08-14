لونا المدمرة .. منظومة طائرات مسيرة ألمانية لأوكرانيا

قالت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية راينميتال، الاثنين، إنها تلقت‭‭ ‬‬طلبية لتزويد أوكرانيا بطائرات استطلاع مسيرة من طراز (لونا) هذا العام.

وأضافت الشركة أن الطلبية تأتي في إطار حزمة مساعدات عسكرية شاملة تعهدت بها الحكومة الألمانية في يوليو تموز 2023.

ويصدر التكليف بتوريد مثل هذه المعدات من الحكومة الاتحادية التي تدعم بذلك أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتابعت الشركة أن نظام الاستطلاع قصير المدى المدعوم جوا سيكون جاهزا للتسليم خلال 2023.

ونقلت صحيفة بيلد ام زونتاج عن مصادر بشركة راينميتال ة أن “حزمة الطائرات المسيرة” تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع”.

ما هي منظومة لونا؟

وبحسب موقع شركة راينميتال الرسمي، تعد طائرة LUNA NG بدون طيار أحدث عنصر في نظام لونا للمراقبة والكشف والتتبع المحمولة جواً.

وتتميز الطائرة بهيكل جسم الطائرة الخفيف للغاية، وتستطيع الطيران لأكثر من 12 ساعة، مع تحقيق تغطية مكانية تزيد عن 30،000 كيلومتر مربع.

الميزة الكبيرة لنظام LUNA هي المستوى العالي من المرونة أثناء النقل والاستخدام، وتتناسب المحطة الأرضية المدمجة مع المركبات الصغيرة أو الكبائن القياسية، مما يسمح بالنقل السريع.

يمكن إطلاق الطائرة من أي مكان تقريبًا باستخدام منجنيق، والهبوط بشكل مستقل باستخدام نظام تحديد المواقع.

تقوم المسيرة لونا بتقييم البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولديها قدرات الاتصال من جهاز استشعار إلى مطلق النار، وتستطيع تحليل الطيف .