لويد أوستن: نرى نجاحا في خيرسون وخاركيف هذا أمر مشجع للغاية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجمعة إن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون.

وأعلن جنرال أوكراني الخميس أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب وفي منطقة خاركيف شرقي البلاد، حيث تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا داخل الخطوط الروسية واستعادت أكثر من 20 قرية.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي في براج “نرى نجاحا في خيرسون الآن، ونرى بعض النجاح في خاركيف وهذا أمر مشجع للغاية”.

وستشكل المكاسب ضربة خطيرة لروسيا التي تقول أجهزة المخابرات الغربية إنها تكبدت خسائر فادحة، كما ستمثل دفعة كبيرة لكييف، التي تحرص على أن تُظهر لدول الغرب الداعمة لها أنها تستطيع تغيير الحقائق على الأرض بالقوة وتستحق الدعم المستمر.

ومن أكبر المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع على ما يبدو هجوم أوكراني مضاد مباغت في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، والذي شهد توغل قوات كييف بشكل مفاجئ في الخطوط الروسية.

وأعلن أوستن أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، أثناء اجتماعه مع وزراء دفاع آخرين في ألمانيا لمناقشة سبل مواصلة دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وبتقديم أحدث المساعدات العسكرية، يصل إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير كانون الثاني 2021.

وتقع منطقة خاركيف على الحدود الأوكرانية الروسية، وتعرضت مدينتها الرئيسية التي تحمل نفس الاسم على مدار شهور لقصف بالصواريخ الروسية بعد أن فشلت موسكو في الاستيلاء عليها في المراحل الأولى من غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.