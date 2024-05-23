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لويد أوستن يطالب إسرائيل بآلية لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية بغزة

منذ ساعتين
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في اتصال هاتفي (الأربعاء 22–5-2024) بالحاجة إلى آلية فعالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة.

في سياق متصل، حثت الخارجية الأميركية، الأربعاء، مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين اشترطت القاهرة وجود طرف فلسطيني بمعبر رفح لتسلم المساعدات.

وقال وزير الخارجية الأميركي، في جلسة استماع بمجلس النواب، إن معبر رفح المؤدي إلى جنوب القطاع مغلق منذ أن سيطر الجيش الإسرائيلي عليه في السابع من مايو/أيار.

وأضاف أن القتال بالقرب من المعبر صعّب مهمة تقديم المساعدات لكن تدفق المساعدات ما زال ممكنا، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى معبر كرم أبو سالم المفتوح قرب رفح.

وقال بلينكن “يتعين علينا من ثم العثور على طريقة للتأكد من أن المساعدات التي تدخل من معبر رفح يمكنها المرور بأمان، لكننا نحث بقوة شركاءنا المصريين على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدات”.

    المصدر :
  • رويترز

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