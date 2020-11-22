استمع لاذاعتنا

لو دريان: نتفق مع ما قاله جو بايدن بخصوص دونالد ترامب

منذ 49 دقيقة
لودريان

لودريان

A A A
طباعة المقال

أيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، تصريح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي قال الخميس الماضي أن جهود ترامب لإلغاء النتيجة ”غير مسؤولة بالمرة“. وذلك في تصريح لتلفزيون ”إل.سي.آي“

وفي هذا السياق قال لودريان اليوم الاحد إنه يتفق مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن اعتراض الرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في الـ3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، غير مسؤول.

وأضاف قائلا: ”لم أتحدث بهذه الطريقة أبدا، لكننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة! أعتقد أن تعليق جو بايدن يعكس الواقع، وأقول ذلك بوضوح شديد“.

وسارعت فرنسا، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى تهنئة بايدن في الـ7 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قوات تيغراي 72 ساعة للاستسلام
بنيامين نتنياهو
أول رسالة من نتنياهو لبايدن حول إيران
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان: إجراءات غير مسبوقة من مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لقاح ضد كورونا
أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
كورونا
هذه المادة إذا لم تتوفر في الدول لن يحصلوا على اللقاح
شارل جبور
شارل جبور لـ”سؤال محرج”: سعد الحريري رجل تسويات… تركيبته “تحب” التنازلات والمساومات