الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليبرمان: نتنياهو "نصب كمينا" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

A A A
طباعة المقال

تحدث رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة إذاعية مع 103FM حول النقاش الذي دار في مجلس الوزراء السياسي الأمني حول القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل.

وفي تصريحاته، اتهم ليبرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنصب كمينا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ماذا حصل؟

نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” عن وزير إسرائيلي، قوله إن اجتماعا حكوميا جرى الخميس شهد صراخا وفوضى بسبب تحقيق قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه في هجوم حماس الذي وقع أكتوبر الماضي.

وقالت “كان” إن عددا من الوزراء هاجموا ممثلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وأضافت أن “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، أعربوا عن غضبهم من أن الجيش الإسرائيلي كان يخطط لمشاركة المسؤولين الذين أيدوا فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، في التحقيق حول الأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر”.

وفي مرحلة ما خلال الاجتماع، صرخ الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، في وجه الوزراء الذين هاجموا رئيس الأركان، بالقول: “هذا تحقيق احترافي، ما علاقته بفك الارتباط؟ رئيس الأركان يجري تحقيقا في ما حدث الآن لخدمة أهداف الحرب وقدرتنا على الاستعداد للصراع في الشمال. هذا ليس تحقيقا وطنيا”.

فشل الحكومة

وأشار ليبرمان إلى “الفشل” الذي تشهده إسرائيل على المستوى السياسي، وخاصة في تحديد الاستراتيجية العسكرية، وفقا لموقع “معاريف” الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان أن القضية تكمن في مستوى أصحاب القرار، حيث أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قادر على التعامل مع التحديات على الحدود، ولكن المشكلة تكمن في القيادة السياسية.

وتحدث أيضا عن صمت نتنياهو خلال المناظرة السياسية، مشيرا إلى عدم وجود هدف واضح في السياقين الشمالي والجنوبي.

وفي ختام تصريحاته، أعرب ليبرمان عن دعمه الكامل للجيش وفريق المختطفين، مؤكدا أهمية دعم القوات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

علم الجزائر
الجزائر "تأسف" لتقرير أمريكي يتهمها بانتهاك الحريات الدينية
مؤشرات بورصات الخليج
صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط
فولوديمير زيلينسكي
"الوضع مستقر".. زيلينسكي: يمكن هزيمة العدوان الروسي على أوكرانيا

الأكثر قراءة

قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
"لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
وسائل إعلام إسرائيلية: بدأ الجيش يفقد قوته لأسباب مختلفة