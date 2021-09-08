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ليبيا.. إحباط تهريب معدات مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة آتية من لبنان

منذ 4 ساعات
علم ليبيا

علم ليبيا

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أحبطت مصلحة الجمارك الليبية محاولة تهريب معدات مصنع تستخدم في صناعة الأقراص المخدرة قادمة من لبنان عبر ميناء طرابلس البحري.

وأكدت مصلحة الجمارك في العاصمة الليبية طرابلس إحباط محاولة تهريب معدات مصنع تستخدم في صناعة الأقراص المخدرة قادمة من لبنان عبر ميناء طرابلس البحري.

وأكدت المصلحة في بيان أن قسم المكافحة في المصلحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تمكنا من إحباط محاولة تهريب عتاد المصنع عبر كمين محكم مكن من استدراج المتهم وضبطه.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن المتهم سوري الجنسية وقام بتوريد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 10 آلاف قرص خلال 24 ساعة عن طريق شركة وهمية كي لا يتم كشفه.

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