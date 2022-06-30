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ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في مينائين وحقل نفطي

منذ 33 دقيقة
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس الواقع في 30 حزيران حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.

وأضاف البيان أن القوة القاهرة لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.

وذكر البيان أن إنتاج النفط انخفض انخفاضا حادا حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في “الظروف الطبيعية”.

وقال البيان إن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي (3.32 مليار دولار).

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت الاثنين إنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت خلال 72 ساعة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في الخليج.

    المصدر :
  • رويترز

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