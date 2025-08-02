ليبيا.. إنتاج حقل الشرارة النفطي يسجل أعلى مستوى منذ 2018

أعلنت شركة أكاكوس للنفط، السبت 2 أغسطس/ آب، أن إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي الذي تقوم بتشغيله، وهو الأكبر في البلاد، يسجل أعلى إنتاج منذ عام 2018 بواقع 310.970 برميل يوميا.

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الإنتاج اليومية للنفط الخام والغاز والمكثفات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي للمؤسسة أن إنتاج النفط الخام بلغ حوالي 1.4 مليون برميل، بينما سجل إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، في حين بلغ إنتاج الغاز حوالي 2.566 مليار متر مكعب.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس استمرارية نشاط قطاع النفط والغاز في ليبيا، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وتخطط الحكومة الليبية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية.