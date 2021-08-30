ليبيا.. البرلمان يؤجل استجواب الحكومة

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية، إلى وقت لاحق.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم ستنطلق في موعدها المقرر، وستخصص لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار “بليحق” إلى أنه تم تأجيل استجواب الحكومة، بناءً على طلب رسمي منها.

كما لفت إلى أن الحكومة تقدمت بطلب رسمي، لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، كان قد قد قرر استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لجلسة استجواب، يوم الاثنين 30 أغسطس/ آب الجاري، للمثول أمامه في مقر المجلس في مدينة طبرق.

وقال “بليحق” إن ذلك يأتي “بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف أنه “تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام مجلس النواب”، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستكون الاثنين 30 أغسطس / آب الجاري لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة “محمد المنفي”، وحكومة الوحدة برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”، مهامه في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق.