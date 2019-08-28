ليبيا.. الجيش يقصف بوابة الهيرة ويوقع قتلى

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قتل عدد من مسلحي قوات الوفاق، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر الأربعاء، على بوابة “الهيرة” الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وشنّ الطيران الحربي التابع للجيش الليبي، غارات جويّة دقيقة وكثيفة، استهدفت تمركزات الميليشيات الموالية لقوات الوفاق، على بوابة “الهيرة” الواقعة على بعد 20 كم شمال مدينة غريان، وأدى إلى سقوط قتلى في صفوفها، وذلك ضمن هجوم عسكري حاسم، بدأه الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من قوات الوفاق.

وتعد “الهيرة” ذات موقع استراتيجي، حيث تربط بين منطقة العزيزية ومدينة غريان، وتعد طريقا رئيسيا يربط بين الشمال والغرب الليبي، كما تعد معبرا هاما لوصول التعزيزات العسكرية إلى الجيش.

والاثنين، أعلن الجيش الليبي أنه حقق تقدمات ميدانية هامة نحو وسط مدينة غريان، واقترب من السيطرة الكاملة عليها وتحريرها من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.