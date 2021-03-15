برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

ليبيا.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

منذ 8 ساعات
عبد الحميد دبيبة

عبد الحميد دبيبة

A A A
طباعة المقال

أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وانطلقت الاثنين، جلسة البرلمان المخصصة لأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، لتبدأ في مباشرة أعمالها.

وحضر الجلسة غالبية أعضاء البرلمان الليبي وسفراء أجانب، فيما يتوقع أن تتم، الاثنين، مراسم تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

وخلال جلسة البرلمان، تعهد عبد الحميد دبيبة، بـ”الحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على أن الحكومة الجديدة “مكلفة بتهيئة المناخ المناسب لانتخابات نهاية العام”.

وبدوره، قال رئيس البرلمان الليبي، إنه ينبغي على الحكومة “خدمة الوطن وتحسين ظروف عيش المواطن الليبي”، معتبرا أن “بناء مؤسسات الدولة الليبية يمثل المرحلة الأهم”.

ودعا عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية، إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

    المزيد من أخبار العالم

    الامم المتحدة
    الأمم المتحدة: مقتل 138 شخصاً في بورما نتيجة الانقلاب العسكري
    الخارجية الأميركية
    الخارجية الأميركية: قلقون من التطورات في لبنان
    رئيس النظام بشار الأسد
    إيران تنوي إرسال فريق طبي للعناية بالأسد خلال فترة إصابته بكورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صياد في البحر "تعبيرية"
    بالصور: نيجيري يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار… ويأكلها مع أصدقائه!
    غوغل تربط بين اميركا واوروبا
    اختبروا سرعة الإنترنت المنزلي دون اللجوء للدعم الفني
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه… لبنان أمام أكبر تهديد لاستقراره