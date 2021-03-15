ليبيا.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وانطلقت الاثنين، جلسة البرلمان المخصصة لأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، لتبدأ في مباشرة أعمالها.

وحضر الجلسة غالبية أعضاء البرلمان الليبي وسفراء أجانب، فيما يتوقع أن تتم، الاثنين، مراسم تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

وخلال جلسة البرلمان، تعهد عبد الحميد دبيبة، بـ”الحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على أن الحكومة الجديدة “مكلفة بتهيئة المناخ المناسب لانتخابات نهاية العام”.

وبدوره، قال رئيس البرلمان الليبي، إنه ينبغي على الحكومة “خدمة الوطن وتحسين ظروف عيش المواطن الليبي”، معتبرا أن “بناء مؤسسات الدولة الليبية يمثل المرحلة الأهم”.

ودعا عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية، إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.