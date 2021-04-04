ليبيا تتسلم أول شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا

استلمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، أول شحنة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، والتي تزيد عن 100 ألف جرعة.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان “وصول 101250 جرعة (لقاح ضد كورونا) من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة”.

ونوهت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد “جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم مضاد لـ “كوفيد-19″، في أغسطس/ آب الماضي؛ طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك V” فعالية تتجاوز 90 في المئة، ونسبة أمان عالية؛ حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V ” في 59 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص.

ويجري تصنيع “سبوتنيك V” حاليا في سبعة مواقع في روسيا، هي غامالي، بينوفارم، بيوكاد، جينيريوم، ليككو، ر فارم وفارم ستاندرد.