ليبيا.. تجدد الاشتباكات واغلاق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

تشهد طرابلس بشكل دائم ومتكرر على استباكات مسلحة بين الميليشيات المنتشرة، وترتبط بعلاقات متناقضة وتتنافس على مناطق النفوذ ومصادر الثروة.

بحيث تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية الجمعة، بين أكبر ميليشيات طرابلس واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز.

وفي وقت سابق الجمعة، أغلقت ليبيا حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة، وتم تحويل كافة الرحلات إلى مطار مصراتة، على وقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، التابعين للمجلس الرئاسي، في طرابلس.

جاء هذا القرار بعدما وصلت الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى محيط المطار، وخشية من سقوط قذائف وصواريخ داخله.

يشار إلى أن مواجهات كانت اندلعت بين الخميس والجمعة، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، بمنطقة الفرناج، قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء عين زارة والسبعة وطريق الشوك، وزاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بليغة شملت مباني وسيارات لمواطنين.

في السياق أفاد مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته، بارتفاع عدد القتلى إلى 6، بينهم 3 مدنيين، وإصابة 11، بينهم سيدة.