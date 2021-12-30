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ليبيا.. تحرير صحفي اختطف قبل أكثر من شهر

30 - ديسمبر - 2021
علم ليبيا

علم ليبيا

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أطلقت مجموعة مجهولة في ليبيا سراح الصحفي سراج المقصبي بعد اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأكد سراج المقصبي في تصريح لوكالة فرانس برس يوم الخميس، نبأ إطلاق سراحه يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه بـ”صحة جيدة”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه.

وخطف مجهولون في 22 من نوفمبر الماضي، الصحفي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

واقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها.

ولم تصدر القوات الأمنية الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد أي تعليق على الحادثة آنذاك، ولا حتى عقب إطلاق سراحه.

ويتعرض الصحفيون في مختلف أنحاء ليبيا عموما لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم بدون تقديم أسباب عادة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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