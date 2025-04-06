ليبيا تخفض سعر صرف الدينار إلى 5.5 مقابل الدولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي 13.3 بالمئةإلى 5.5677 مقابل الدولار.

وجاء في قراره “تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل 2025”.

وهذا أول خفض لسعر صرف الدينار الليبي منذ موافقة البنك على خفضه إلى 4.48 مقابل الدولار في 2020.

وسجل سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية بسبب أزمة متعلقة بالسيطرة على البنك المركزي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وصادراته.

ووجدت الأزمة طريقها إلى الحل في وقت لاحق من الشهر نفسه بعد اتفاق أبرمه ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها. وتوسطت الأمم المتحدة في الاتفاق الذي مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.

تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الأحد إن إنفاق الحكومتين في 2024 بلغ إجمالا 224 مليار دينار (46 مليار دولار) منها 42 مليارا لمبادلات الخام مقابل الوقود.

وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، ويتوقع أنه قد يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول، حثت ستيفاني خوري نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا صناع القرار في البلاد على “الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها”.