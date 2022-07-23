السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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ليبيا تعلن عن زيادة في إنتاجها النفطي خلال أسبوعين إلى 1.2 مليون برميل يومياً

منذ 3 دقائق
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وأدى حصار الجماعات المتحالفة مع قائد قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر لمنشآت النفط إلى وقف الإنتاج وقطع التمويل عن حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

لكن الدبيبة عين الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، قيل إنه حليف لحفتر، مما أدى إلى إنهاء سريع للحصار.

وقال البيان “تسعى المؤسسة جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين”.

وكانت وزارة النفط الليبية قد ذكرت في وقت سابق أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

وكانت صادرات البلاد من الخام بلغت في أوقات من العام الماضي نحو مليون و200 ألف برميل يوميا.

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