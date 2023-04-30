ليبيا.. توقف العمل في مجمع مليتة للنفط والغاز

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، الأحد، إن العمل في مجمع مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك مع شركة إيني الإيطالية، سيتوقف اعتبارا من يوم غد الموافق أول مايو أيار لبدء أعمال الصيانة فيه.

وأضافت المؤسسة أن حقل بحر السلام البحري للغاز وحقل الوفاء النفطي، وكلاهما تديره شركة مليتة، سيتوقفان أيضا عن العمل للسبب نفسه.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن من المتوقع أن تستمر الصيانة “ثلاثة أسابيع تقريبا”.

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة أعطى الإذن ببدء أعمال الصيانة بعد “تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة”.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط “تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف”.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لحقل الوفاء الواقع على بعد نحو 540 جنوب غربي طرابلس 37290 برميلا من النفط الخام والمكثفات و22503 براميل من الغاز الطبيعي المسال.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل بحر السلام البحري الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات قبالة الساحل الليبي بنحو 986 مليون قدم مكعبة من الغاز القابل للتصدير ونحو 31 ألف برميل يوميا من المكثفات.

ويُصدّر مجمع مليتة للنفط والغاز إنتاجه من ميناء يقع على بعد نحو 100 كيلومتر غربي طرابلس بالقرب من الحدود التونسية.