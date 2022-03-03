ليبيا.. حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بانتهاك الدستور

قالت الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء فتحي باشاغا بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم اليوم الخميس.

وأدانت الحكومة في بيان لها، الخميس، محاولات منع وزائرها من السفر إلى طبرق عبر إغلاق المجال الجوّي وأيضا البري لتأدية القسم قصد استلام مهاّمهم الجديدة.

خرق وقف إطلاق النار

وأضافت الحكومة في بيانها أن هذا يُعتبر هذا أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وتابعت: “أدت هذه الإجراءات المخالفة للقانون إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستورياً”.

استهداف الوزراء

وبينت أن “الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب”.

وجددت الحكومة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة على أنّ هذا لن يزيدها إلا اصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.

وكان الدبيبة رفض تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وسط تخوفات من أن يعيد مثل هذا الوضع، البلد الأفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.

قبيل أداء اليمين

وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم الخميس، وسط حضور دولي ومحلي.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، إنه سيقوم هو ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام بطبرق، غدا الخميس.

هذا وتسعى المليشيات في غرب ليبيا إلى إشعال العاصمة طرابلس بعد احتجاز وزيرين بالحكومة الجديدة وتهديد آخرين.

فقد تقدم مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي الدلعوب، ببلاغ للنائب العام حول إغلاق المجال الجوي الليبي مما تسبب في إيقاف منظومتي الحجوزات والجوازات عن العمل.

وأوضح مدير الشركة في بلاغة للنائب العام أنه “بأمر من (رئيس الحكومة السابق عبدالحميد) الدبيبة لمنع وزراء باشاغا من السفر إلى طبرق”.

ولفت إلى أنه ترتب على ذلك احتجاج للمسافرين “كبار السن” القاصدين تونس ومصر والأردن لغرض العلاج وبعض المسافرين إلى الأراضي المقدسة عن طريق تونس.

وفي وقت سابق، أكد مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي اللبيب، اليوم الخميس، توقف منظومة المطار عن العمل، مشيرا إلى أنه لا إمكانية لإقلاع أو استقبال أي رحلات.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تكدس المسافرين في المطار بعد إغلاق الرحلات الداخلية أمام المسافرين بأوامر قيل إنها من رئيس الحكومة السابق.

وأمام تعطل رحلتهم، ناشد المسافرون المسؤول عن إغلاق المطار بفتحه لوجود “كبار في السن” ومرضى حالتهم حرجة ينتظرون إقلاعهم من المطار نحو وجهاتهم.

وكان وفد الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا كان متوجها إلى طبرق الخميس لأداء اليمين القانوني أمام مجلس النواب، وسط حضور دولي ومحلي.