ليتوانيا: أميركا أبلغت دولا أوروبية بخفض المساعدات العسكرية

قال مسؤول في وزارة الدفاع الليتوانية الجمعة إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت دولا أوروبية الأسبوع الماضي بأنها ستخفض الدعم العسكري الذي تقدمه، في إطار برنامج يعرف باسم (القسم 333)، إلى الصفر اعتبارا من السنة المالية المقبلة.

وذكر مصدران مطلعان أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستلغي تدريجيا بعض المساعدات الأمنية التي تقدمها للدول الأوروبية القريبة من الحدود مع روسيا، مما أثار مخاوف الدول المستفيدة بشكل رئيسي، مثل ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.

وقال فايدوتاس أوربليس مدير السياسات في وزارة الدفاع الليتوانية لصحفيين في فيلنيوس اليوم الجمعة إن بلاده تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية لمعرفة ما الدعم العسكري الذي سيستمر وما الذي سيؤجل.