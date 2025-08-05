ليتوانيا تطلب من حلف الأطلسي تعزيز دفاعاتها الجوية بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي

قالت وزارة الخارجية في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت رسالة إلى حلف شمال الأطلسي تطالبه فيها بتعزيز دفاعاتها الجوية بعد أن اخترقت طائرتان مسيرتان عسكريتان مجالها الجوي قادمتين من روسيا البيضاء خلال أقل من شهر.

وقال وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس للصحفيين “يجب ألا تتحمل ليتوانيا هذه المسؤولية وحدها، لأننا ندافع عن الجناح الشرقي لحلف الأطلسي”.

وتشترك ليتوانيا، عضو حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في حدود مع روسيا وروسيا البيضاء، الحليفة المقربة لموسكو.

وجاء في رسالة مشتركة من وزيري الخارجية والدفاع في ليتوانيا إلى الأمين العام لحلف الأطلسي مارك روته أن الحلف “يجب أن يُظهر استعداده للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضيه”.

وقال الحلف في تعليق أرسله بالبريد الالكتروني إنه يراقب الموقف عن كثب.

وفي أحدث واقعة، اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي الليتواني في 28 يوليو تموز. وقالت وزيرة الدفاع دوفيلي ساكالينيه إن ليتوانيا تعتقد أن الطائرة كانت موجهة من روسيا لتنفيذ هجوم في أوكرانيا، لكنها انحرفت عن مسارها بفعل أنظمة الدفاع الأوكرانية.

وعُثر على الطائرة محطمة في منطقة تدريب عسكرية على بُعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع روسيا البيضاء، وكانت تحمل كيلوجرامين من المتفجرات، حسبما أفاد رئيس أركان الجيش في ليتوانيا داينيوس باسكيفيسيوس للصحفيين.

وذكرت وزيرة الدفاع أن الطائرة من نوع جيربيرا، وهي نسخة خشبية من طائرة شاهد إيرانية الصنع التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع.

وفي العاشر من يوليو تموز، دخلت طائرة مسيرة من نفس النوع المجال الجوي الليتواني من روسيا البيضاء، ما أثار ذعرا في البداية، قبل أن تقرر السلطات أنها لا تشكل خطرا.