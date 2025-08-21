الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
ليتوانيا تعلن حظر الطيران في منطقة قرب الحدود مع روسيا البيضاء

منذ 12 دقيقة
علم ليتوانيا

أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا اليوم الخميس منطقة حظر جوي بالقرب من حدودها مع روسيا البيضاء حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على اختراق طائرات مسيرة من روسيا البيضاء مجالها الجوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن هذا القرار “يتعلق بالوضع الأمني (في ليتوانيا) والتهديدات التي يتعرض لها المجتمع، بما في ذلك المخاطر التي (ربما) تواجه الطيران المدني بسبب اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي”.

يأتي هذا القرار بعد أن أعلن مسؤولون بولنديون أمس الأربعاء تحطم طائرة مسيرة روسية بأحد الحقول في شرق بولندا فيما وصفه وزير الدفاع البولندي بأنه استفزاز.

وفي يوليو تموز الماضي اخترقت طائرة مسيرة قادمة من روسيا البيضاء المجال الجوي الليتواني ثم تحطمت، مما تسبب في حالة من القلق قبل أن تتأكد السلطات من عدم خطورتها.

