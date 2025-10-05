ليتوانيا تعيد فتح مطار فيلنيوس بعد تعليق مؤقت بسبب بالونات في مجاله الجوي

وحدات نظام الدفاع الجوي الألماني باتريوت في مطار فيلنيوس في فيلنيوس، ليتوانيا، 7 يوليو 2023. رويترز

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فيلنيوس،أكبر مطارات ليتوانيا وأكثرها استقبالا للركاب،أن حركة الطيران استؤنفت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد ساعات من تعليق الرحلات وتحويل مساراتها بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاجن وميونيخ.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان على صفحتها على فيسبوك إن حركة الطيران عادت إلى طبيعتها الساعة 4:50 صباحا (01:50 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد بعد اتخاذ قرار في وقت متأخر من مساء أمس السبت بإغلاق المجال الجوي “بسبب احتمال توجه سلسلة من البالونات نحو مطار فيلنيوس”.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الليتوانية عن رئيس إدارة الأزمات الوطنية قوله إن 13 بالونا كانت تتجه نحو مطار فيلنيوس.

ووفقا لإشعارات نُشرت على موقع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية فإن قيود الطيران كانت بسبب “رحلات بالونات الهواء الساخن”.

وأعلن مطار فيلنيوس أن الإغلاق أثر على عدد من الرحلات الليلية حيث تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة. وعادت رحلة واحدة كانت قادمة من كوبنهاجن أدراجها إلى الدنمرك.

وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس آب أنها أعلنت منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.

وتشترك ليتوانيا، الداعمة القوية لأوكرانيا، في حدود بطول 679 كيلومترا مع روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لروسيا. وتقع عاصمتها فيلنيوس على بُعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود.