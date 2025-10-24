ليتوانيا تغلق مطاراتها وحدودها مع بيلاروسيا بعد "غزو مناطيد التهريب"!

أغلقت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أكبر مطارين لديها اليوم الجمعة وأغلقت المعابر الحدودية مع روسيا البيضاء بعد دخول مناطيد مملوءة بالهيليوم إلى أجوائها، في ثالث حادث من نوعه تشهده الدولة المطلة على بحر البلطيق هذا الشهر.

وتسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاجن وميونيخ ومنطقة البلطيق.

وقالت السلطات في ليتوانيا إن مطاري فيلنيوس وكوناس أغلقا لأسباب تتعلق بالسلامة حتى الساعة الثانية صباحا (2300 بتوقيت جرينتش)، بينما ستظل المعابر الحدودية مع روسيا البيضاء مغلقة حتى منتصف نهار الأحد.

وتتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق هذه المناطيد، لكنها تُحمّل أيضا رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية غض الطرف عن تلك العمليات.

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينينيه في بيان “ستجتمع لجنة الأمن القومي الأسبوع المقبل لتقييم… ما يمكن فعله على المدى القصير بما يكون مؤلما للمهربين ولنظام لوكاشينكو الذي يتيح لهم الازدهار”.

وقال المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إنه جرى رصد “عشرات المناطيد” بواسطة الرادارات اليوم.

وقالت السلطات إن مطار فيلنيوس أُغلق أيضا يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وفي الخامس من أكتوبر تشرين الأول عندما دخلت مناطيد تابعة لمهربين المجال الجوي للعاصمة.