ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس والحدود مع روسيا البيضاء بعد رصد بالونات مشبوهة

منذ 14 دقيقة
علم ليتوانيا

علم ليتوانيا

أغلقت السلطات الليتوانية اليوم الأحد مطار فيلنيوس والمعابر الحدودية مع روسيا البيضاء بعد رصد دخول عدة أجسام إلى المجال الجوي، يُرجّح أنها بالونات هيليوم، في رابع حادث من نوعه خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن هذه البالونات غالبًا ما يرسلها مهربون لنقل سجائر مهربة، لكنها ألقت أيضًا باللوم على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لعدم اتخاذه إجراءات لوقف هذه الممارسات.

وأفاد المسؤولون بأن حركة الطيران في مطار العاصمة ستظل متوقفة حتى الساعة 23:40 بتوقيت غرينتش، بينما ستبقى الحدود مع روسيا البيضاء مغلقة بانتظار اجتماع لجنة الأمن القومي غدًا الاثنين.

وأشاروا إلى أن مطار فيلنيوس شهد إغلاقات متكررة في الأيام الماضية، بما في ذلك أيام الثلاثاء والجمعة وأمس السبت، وكذلك في الخامس من أكتوبر، بسبب دخول بالونات مشابهة إلى المجال الجوي للعاصمة.

    المصدر :
  • رويترز

